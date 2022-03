Porta Elisa News



Viterbese a caccia di punti salvezza

giovedì, 3 marzo 2022, 11:19

di diego checchi

Una Viterbese in cerca di punti salvezza quella che affronterà domenica prossima la Lucchese allo stadio Rocchi di Viterbo. La squadra di Punzi arriva dallo 0 a 0 di Siena ma ha ritrovato un buon trend dopo il mercato di gennaio. Da ricordare che Punzi è già il terzo allenatore della stagione perché in primis è partito Dal Canto per poi essere sostituito da Raffaele, ancora sostituito dall’ex tecnico della Primavera Punzi. Con lui, la squadra della Tuscia ha trovato quella stabilità che mancava ed ora farà di tutto per poter evitare i playout.

Dobbiamo dire senza mezzi termini che i prossimi avversari della Lucchese sono la delusione del campionato perché non hanno rispettato minimamente le attese di inizio stagione. Ci aspettavamo una Viterbese quanto meno a ridosso dei playoff e non certamente in penultima posizione. Quindi molte cose non hanno funzionato. Nel mercato di gennaio sono arrivati elementi molto importanti ed esperti tipo il portiere Fumagalli, il difensore Ricci e gli attaccanti Bianchimano e Polidori, giocatori che in categoria sanno dire la loro.

Nella Viterbese che gioca con il 3-5-2 ci sono due ex rossoneri, ovvero Riccardo Calcagni e Riccardo Martinelli, due giocatori che in epoche diverse sono stati importanti per la Lucchese. Calcagni lo ricordiamo con Pagliuca nell’anno di Correggio e in quello successivo, mentre Martinelli è stato uno degli artefici della salvezza sul campo della squadra di Favarin nello spareggio di Bisceglie. Dicevamo del modulo della Viterbese: il 3-5-2. Aspettiamoci una squadra molto accorta che sappia ripartire sugli esterni. I numeri dicono che questa squadra ha collezionato soltanto 5 vittorie, 11 pareggi e 13 sconfitte. Numeri che devono far riflettere. Questa la probabile formazione.

VITERBESE (3-5-2): 33 Fugamalli, 13 D’Ambrosio, 4 Ricci, 35 Semenzato, 19 Calcagni, 8 Adopo, 88 Megelaitis, 10 Mungo, 5 Urso, 18 Polidori, 20 Bianchimano. A disposizione: 77 Bisogno, 67 Alberico, 2 Polito, 7 Volpicelli, 15 D’Uffizi, 6 Iuliano, 99 Maffei, 27 Marenco, 3 Martinelli, 11 Murilo, 17 Pavlev. Allenatore: Punzi