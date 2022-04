Carrara, un campo ostico da sempre

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 6 aprile 2022, 16:13

Il centrocampista pare aver smaltito i problemi muscolari che gli hanno impedito di prendere parte alla gara con il Pescara e si candida per una maglia nel derby di Carrara. Pagliuca valuta se apportare cambiamenti rispetto all'ultima partita

martedì, 5 aprile 2022, 17:12

L'attaccante è tornato finalmente a disposizione di Pagliuca dopo l'intervento chirurgico e la riabilitazione. Rodriguez e Papini stanno lavorando ancora a parte mentre tutti gli altri hanno iniziato a preparare la trasferta di Carrara

lunedì, 4 aprile 2022, 15:42

Carrara, Grosseto e la Pistoiese in casa per chiudere alla grande la stagione e centrare gli spareggi promozione: la Lucchese venderà cara la pelle per raggiungere questo obiettivo e poi sarà una mina vagante nel post season

domenica, 3 aprile 2022, 17:55

Il tecnico in sala stampa con i suoi collaboratori fa i complimenti al direttore sportivo. il vice Fracassi: "Oggi si è vista un'alchimia speciale che è il risultato di tante componenti diverse che servono nel calcio, abbiamo fatto un gran primo tempo e nel secondo tempo siamo stati bravi a...