Due gare per centrare il sogno play off

mercoledì, 13 aprile 2022, 18:02

A Grosseto per continuare a sognare e regalarsi la possibilità di essere in lotta per un posto nei playoff, anche se a nostro avviso, tutto si deciderà nell’ultima gara interna contro la Pistoiese. C’è da dire che in maremma la Lucchese dovrà ottenere almeno un risultato positivo, altrimenti, a seconda dei risultati delle altre, l’obiettivo potrebbe essere più lontano. Di conseguenza, la squadra di Pagliuca andrà a Grosseto per fare la partita cercando di ottenere tre punti e di fare una prestazione superiore rispetto a quella offerta a Carrara soprattutto nel secondo tempo dove la Lucchese si è per così dire spenta.

Da capire quale sarà la formazione, anche se non dovrebbe cambiare più di tanto rispetto a quella di sabato scorso. Gli unici dubbi sono sull’impiego di Cucchietti o Coletta tra i pali, l’inserimento di Nanni in attacco, magari al posto di Ruggiero. Semprini sarà convocato ma con ogni probabilità partirà dalla panchina, mentre Fedato e Papini saranno ancora out anche se il secondo sta facendo grandi passi in avanti per poter rientrare nella prima partita dei playoff (se ci sarà), dove potremo vedere finalmente anche Rodriguez. Questa la probabile formazione.

LUCCHESE (4-3-1-2): 22 Cucchietti, 21 Corsinelli, 5 Bachini, 13 Bellich, 6 Nannini, 15 Collodel, 58 Minala, 4 Tumbarello, 30 Belloni, 3 Visconti, 18 Nanni. A disposizione: 1 Coletta, 14 Quirini, 27 Baldan, 8 Picchi, 16 Frigerio, 23 Zanchetta, 17 D’Ancona, 7 Gibilterra, 10 Semprini, 9 Babbi, 19 Ubaldi, 25 Ruggiero. Allenatore: Guido Pagliuca.