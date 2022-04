Lucchese-Pistoiese: 1-0 al 4' st Ospiti vicini al pari

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 22 aprile 2022, 16:54

Lucchese chiamata all'ultima gara della stagione regolare contro la Pistoiese al Porta Elisa: Pagliuca potrebbe dare riposo a alcuni dei giocatori maggiormente utilizzati e far esordire qualche giovane: la probabile formazione

giovedì, 21 aprile 2022, 16:05

Via libera dalla commissione congiunta Urbanistica e Lavori Pubblici alla dichiarazione di pubblica utilità per il progetto del nuovo Porta Elisa ma non senza prescrizioni che l'amministrazione comunale definisce essenziali. L'assessore allo Sport Ragghianti: "Siamo per rilasciare la fattibilità, con un sì ma non senza se, né senza ma visto...

mercoledì, 20 aprile 2022, 21:13

Il tecnico Pagliuca, che ha rivisto Rodriguez sia pure a parte, sta valutando chi far giocare contro gli arancioni anche alla luce del primo turno play off che cadrà il primo maggio: tanti i ballottaggi possibili anche per far rifiatare alcuni dei giocatori maggiormente impiegati nella stagione

martedì, 19 aprile 2022, 16:54

Verranno abbassati i prezzi per favorire l'accesso del maggior numero di spettatori. Da venerdì, ecco l'album delle figurine della Lucchese, mentre il capitano Coletta ha rinnovato per altri due anni