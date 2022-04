Porta Elisa News : il punto



Lucchese, un piccolo miracolo sportivo

venerdì, 15 aprile 2022, 12:25

di diego checchi

Il miracolo sportivo si è compiuto. La Lucchese è ai playoff e il dolce risveglio è stato fantastico. Tornare alle due di notte circa da Grosseto, dopo aver visto una Lucchese pimpante e vogliosa sin dai primi minuti, pensiamo fosse stato il desiderio di ogni persona che ama i colori rossoneri. Tutto ciò si è avverato. E allora, in questi quattro giorni di stop (visto che la squadra riprenderà gli allenamenti martedì mattina) Pagliuca e i suoi ragazzi avranno il tempo per pensare con le rispettive famiglie a ciò che sono riusciti a fare.

Un miracolo sportivo partito ad agosto tra lo scetticismo di tutti dopo una retrocessione che aveva lasciato grande arrabbiatura tra i tifosi rossoneri. Una squadra che è stata ripescata grazie agli sforzi dei soci e degli sponsor che la sostengono e che è stata costruita sapientemente dai dirigenti rossoneri, in primis dal diesse Daniele Deoma che ha sbagliato poco o niente nel piazzare gli uomini giusti al posto giusto. I meriti sono anche di tutti gli altri e ci riferiamo a Bruno Russo che è stato sempre affianco di Deoma e operativo nel fare le scelte, ad Alessandro Vichi e Mario Santoro che con la loro competenza hanno fatto si che tutta la macchina organizzativa funzionasse al meglio. Scegliere un tecnico come Guido Pagliuca ha risvegliato l’entusiasmo nella piazza e dobbiamo dire che la società ha scelto nella maniera migliore.

Le sue squadre hanno preso le sembianze del suo carattere e non hanno mai mollato. In certe partite di questo campionato la Lucchese avrebbe meritato anche di più, ma va bene così. L’importante è essere arrivato all’obiettivo e aver creato un gruppo compatto che possa durare nel tempo. Adesso ci sono i playoff e come ha sottolineato Russo nel dopo partita “ora viene il bello e ci divertiremo”. Siamo d’accordo, perché adesso la Lucchese può essere la mina vaganti di questi spareggi promozione, non avendo niente da perdere e sapendo che ha già fatto un miracolo sportivo. Prima però c’è la Pistoiese al Porta Elisa e questa deve essere una festa per tutti i giocatori e i tifosi, magari vedendo giocare chi finora ha trovato poco spazio e valutando anche le condizioni di qualcuno che potrà tornare utile in vista dei playoff. Papini e Rodriguez. Intanto tutta Lucca sportiva si potrà godere le festività pasquali in tranquillità sapendo di essere orgogliosi della squadra del cuore.