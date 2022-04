Porta Elisa News



Mister Alessandrini: "Dobbiamo arrivare nelle migliori condizioni ai play out"

sabato, 23 aprile 2022, 19:55

Mister Alessandrini è ovviamente deluso per il risultato che ha visto gli arancioni soccombere al Porta Elisa, ma rimane ottimista e positivo per le prossime gare di play out che aspettano i suoi ragazzi: "Nel secondo abbiamo sbagliato in diverse occasioni come è evidente nei gol dei rossoneri. Purtroppo abbiamo dovuto lasciare fuori i diffidati e abbiamo avuto alcune defezioni, insomma era una partita difficile. Adesso c'è rammarico e bisogna staccare, comunque dobbiamo arrivare nelle migliori condizioni ai play out, è incredibile che non si sappia ancora con chi dobbiamo giocare ma questo è il calcio di oggi".

"Mi chiedete della Lucchese? Avevo già detto prima della gara che era un'ottima squadra e ha fatto un gran campionato, faccio i complimenti all'allenatore e al direttore sportivo per il buon lavoro svolto".