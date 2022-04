Porta Elisa News



Pagliuca: "Partita sotto ritmo e leziosa"

sabato, 9 aprile 2022, 16:39

Mister Pagliuca analizza la sconfitta di Carrara facendo capire che la squadra ha bisogno di ritrovare la prestazione, solo così, come conseguenza, si possono fare risultati positivi. Il tecnico in sala stampa sottolinea anche le situazioni che non gli sono piaciute: "Partita un po' sotto ritmo e leziosa, loro si sono abbassati e ci hanno chiuso tutti gli spazi e anche se abbiamo avuto alcune occasioni clamorose non siamo riusciti a segnare. Ci è mancata intensità e cattiveria e poi abbiamo preso l'ennesimo gol su calcio da fermo, usciamo dal campo senza punti e non è la prima volta che succede ma questa volta la responsabilità è tutta nostra".

"Cosa cambia ora nella corsa ai play off? Noi guardiamo una partita alla volta e dobbiamo pensare a fare la prestazione e non al risultato, pensare al risultato porta solo stress".