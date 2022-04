Pagliuca: "Questo risultato è un sogno"

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 14 aprile 2022, 23:14

Strafelice il dirigente rossonero per la conquista dei play off: "Dobbiamo essere la mina vagante dei play off senza temere nessuno, speriamo di recuperare tutti i giocatori che son fuori e sono certo che ci divertiremo, è comunque una bellissima soddisfazione che dedico a Daniele Deoma per una serie lunghissima...

giovedì, 14 aprile 2022, 23:09

I due rossoneri autori dell'ennesima bella prestazione, siglano anche le reti della vittoria. Cucchietti si conferma con un'ottima prestazione, mentre è buono il rientro di Semprini dopo oltre due mesi di assenza, ma tutti fanno la loro parte: le pagelle di Gazzetta

giovedì, 14 aprile 2022, 20:39

Rossoneri impegnati nell'ultima trasferta della stagione regolare sul campo dei maremmani che rischiano la retrocessione diretta. Pagliuca ritrova Semprini, conferma Cucchietti in porta e rilancia Picchi a centrocampo. Sblocca subito Belloni su punizione, raddoppia Minala su rigore. Occasioni per Collodel, Bellich e Picchi

mercoledì, 13 aprile 2022, 18:02

La Lucchese di scena a Grosseto contro una formazione che rischia la retrocessione diretta per cercare punti validi per gli spareggi promozione. Pagliuca intenzionato a confermare Cucchietti in porta, mentre a centrocampo dovrebbe ritrovare una maglia da titolare Picchi. La probabile formazione