Pagliuca, ecco il rinnovo di contratto

giovedì, 28 aprile 2022, 14:23

Per la gara play off di Gubbio sono in tanti i giocatori che potrebbero costituire delle alternative: il tecnico pare intenzionato a decidere solo alla fine della settimana chi schierare dall'inizio. Al momento, solo Corsinelli, Bellich, Minala e Collodel paiono sicuri titolari

mercoledì, 27 aprile 2022, 18:15

L'argomento Lucchese è centrale più che mai in tutta la città e c'è attesa per la sfida di Gubbio perché se è vero come è vero che questo è solo il primo turno dei playoff è altrettanto vero che l'entusiasmo della tifoseria si è altrettanto risvegliato: le ultime dal campo...

mercoledì, 27 aprile 2022, 12:12

Nelle due partite che la Lucchese ha giocato contro il Gubbio in campionato sono arrivati due pareggi, il primo per 0 a 0 in trasferta, il secondo con un pirotecnico 2 a 2 al Porta Elisa tra due squadre che non rinunciano mai a giocare a pallone

mercoledì, 27 aprile 2022, 00:10

Il consiglio comunale ha ufficialmente dichiarato di pubblico interesse il progetto di fattibilità presentato dalla Lucchese, dall'Aurora Immobiliare e dal Consorzio Stabile Santa Rita. Assente quasi tutto il centrodestra, ecco chi ha votato a favore. Ora toccherà ai proponenti presentare il progetto definitivo che tenga conto delle prescrizioni