Porta Elisa News



Pagliuca: "Se siamo a lottare per i play off, il merito è prima di tutto di Deoma"

domenica, 3 aprile 2022, 17:55

Mister Pagliuca arriva in sala stampa accompagnato dai suoi stretti collaboratori Stefano Fracassi e Simone Angeli e sottolinea: "Oggi voglio solo dire che il merito di questa vittoria è tutto dei ragazzi, e se siamo qui insieme ai nostri tifosi per lottare per un obiettivo che era impensabile a agosto lo dobbiamo soprattutto a Daniele Deoma. Detto questo lascio la parola ai miei collaboratori di campo Stefano Fracassi e Simone Angeli, a rappresentare tutto lo staff, perché è giusto che stiano sulla ribalta anche loro".

Fracassi, ormai la salvezza è raggiunta, possiamo pensare ai play off?: "In cuor nostro abbiamo sempre motivato la squadra per l'obiettivo della salvezza ma abbiamo sempre tenuto un occhio anche ai play off. Poi certi risultati eccezionali contro certe squadre al Porta Elisa sono il coronamento di una grande stagione. Oggi si è vista un'alchimia speciale che è il risultato di tante componenti diverse che servono nel calcio, abbiamo fatto un gran primo tempo e nel secondo tempo siamo stati bravi a reggere il colpo dopo essere andati in vantaggio".

Di seguito ha preso la parola Simone Angeli: "Questa per me è la prima esperienza in questo ruolo e viverla nella città dove sono cresciuto è un sogno.Questo è uno staff eccezionale dove ognuno ha dato il meglio di sé per fare crescere questa Lucchese. I ragazzi hanno sempre fatto un gran lavoro sul campo e ora ne stanno raccogliendo i frutti, è stato bellissimo vederli ricevere gli applausi sotto la curva, soprattutto perché c'erano stati alcuni momenti difficili quando i risultati non arrivavano. Quella di oggi è stata una partita quasi perfetta e se oggi abbiamo messo in difficoltà una squadra del livello del Pescara non è un caso ma il risultato del lavoro di una stagione condotto da un grande mister".

Fracassi come mai Picchi non era in campo oggi?

"Alberto ha avuto un piccolo risentimento e abbiamo messo in campo chi stava meglio, oggi Tumbarello ha dimostrato il suo valore dopo aver lavorato con grande serietà da quando è arrivato a gennaio. Quanti punti per i play off? Non facciamo calcoli, cerchiamo di divertirci il più possibile. Adesso prepariamoci per Carrara".

Simone Angeli vuole aggiungere un'ultima considerazione: "I play off sarebbero davvero il giusto premio per questa squadra e ci tengo a dire che se raggiungeremo questo obiettivo il merito principale è di questa società, che ci è sempre stata vicina in ogni momento".