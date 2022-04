Porta Elisa News



Russo: "Abbiamo giocato con il freno a mano tirato"

sabato, 9 aprile 2022, 16:48

Un campo stregato quello di Carrara, dove lo scorso anno la Lucchese, se non ancora matematicamente nella pratica, lasciò le ultime speranze di salvezza. Da qui passavano quest'anno le speranze play off che subiscono una battuta di arresto. Il dirigente rossonero Bruno Russo è decisamente rammaricato: "Abbiamo fatto poco, ma anche loro hanno fatto poco, peccato perché era una partita da non perdere per centrare l'obiettivo play off. C'è rammarico, perché ora i nostri avversari ci hanno scavalcato in classifica e preso un piccolo vantaggio. Abbiamo giocato con il freno a mano tirato e poi siamo stati puniti nel momento in cui non c'erano avvisaglie che sarebbe successo tutto questo. Bravissimo Cucchietti sull'occasione del rigore".

"Ora pensiamo alla prossima gara a Grosseto dove dobbiamo provare a rifarci, ma dispiace perché questa di Carrara era l'unica gara che non dovevano perdere in chiave play off. Non è stato un problema di approccio, ma eravamo contratti. L'arbitro "non porta bene" alla Lucchese? E' vero, penso anche per i minuti di recupero decisamente pochi rispetto l tempo perso, purtroppo bisogna comunque accantonare questa sconfitta. Possiamo ancora farcela, dobbiamo fare il massimo e abbiamo chances per i play off: dobbiamo centrare questo obiettivo che era insperato a inizio anno anche per creare entusiasmo in tutto il nostro ambiente".