Russo: "Il coronamento di una stagione bellissima, ma ora viene il bello"

giovedì, 14 aprile 2022, 23:14

Ci ha sempre sperato, da un certo punto in poi forse anche creduto: Bruno Russo festeggia con tutta la società e con i giocatori il raggiungimento dei play off: "E' il coronamento di questa bellissima stagione e abbiamo cancellato definitamente la stagione scorsa, ora viene il bello: sono convinto che dobbiamo essere la mina vagante dei play off senza temere nessuno, speriamo di recuperare tutti i giocatori che son fuori e sono certo che ci divertiremo, è comunque una bellissima soddisfazione che dedico a Daniele Deoma per una serie lunghissima di motivi, la dedico completamente a lui".

"E' stata una gara non facile sotto l'aspetto ambientale ma la vittoria è stata netta, non abbiamo sofferto nulla e meritato i tre punti. La squadra era consapevole che questo obiettivo lo dovevamo ai nostri tifosi e alla nostra città. Partita mai in discussione, siamo davvero molto felici. Chi si affronterà ai play off? Non ha importanza, ora pensiamo fare una grande partita con la Pistoiese per consolidare la nostra posizione e finire bene. Dobbiamo fare la nostra settimana solita. Ai giocatori dico che hanno fatto un campionato importante tutti quanti, sono cresciuti moltissimo seguendo le direttive del nostro allenatore, li ringrazio tutti ma i ringazimenti li faremo più avanti: la storia non è finita, ne comincia una nuova, colgo gli occasione per fare gli auguri di buona Pasqua a tutti".