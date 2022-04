Russo: "Non si poteva chiudere meglio, ora a Gubbio per giocarcela"

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 23 aprile 2022, 19:58

Il tecnico rossonero traccia un bilancio: "Siamo andati bene e abbiamo saputo soffrire portando a casa il risultato. Sono contento per Lucca e per i suoi tifosi, devo dire che più che l'obiettivo dei play off, è stato tutto il viaggio a essere eccezionale, tutte le componenti hanno dato il...

sabato, 23 aprile 2022, 19:55

Il tecnico degli arancioni: "Nel secondo abbiamo sbagliato in diverse occasioni come è evidente nei gol dei rossoneri. Purtroppo abbiamo dovuto lasciare fuori i diffidati e abbiamo avuto alcune defezioni, insomma era una partita difficile. Complimenti alla Lucchese per la stagione"

sabato, 23 aprile 2022, 19:48

Il centrocampista realizza la sua quarta rete da gennaio, ovvero da quando è in rossonero, molto bene anche Quirini all'esordio tra i professionisti, convincono Semprini in ripresa e i subentrati: le pagelle di Gazzetta

sabato, 23 aprile 2022, 17:06

Rossoneri contro gli arancioni nell'ultimo impegno prima dei play off: Pagliuca fa esordire dal primo minuto il giovane lucchese Quirini, rilancia Baldan e Frigerio, con i diffidati che si accomodano in panchina dove torna Papini. Occasione per Nanni poi sblocca Collodel, pari di Di Massimo nella ripresa, Ubaldi appena entrato...