Tre derby per centrare I play off

lunedì, 4 aprile 2022, 15:42

di diego checchi

Un bel risveglio quello di stamani, dopo la meritatissima vittoria contro il Pescara. Mister Pagliuca ha dato una vera e propria lezione di calcio ad Auteri e nel primo tempo la Lucchese è stata perfetta in tutti i reparti: corta, compatta e vogliosa di raggiungere una vittoria che sulla carta poteva sembrare proibitiva per il valore del Pescara. Ma i rossoneri possono giocarsela contro chiunque e hanno preso una consapevolezza nei propri mezzi talmente importante che chiunque possa giocarci contro deve avere paura. Una squadra vera in tutti i reparti senza esclusioni, un gioco tra i migliori della categoria e una squadra che ormai è entrata in simbiosi con i propri tifosi che ieri l’hanno applaudita meritatamente e le contestazioni di qualche mese fa sono ormai un brutto ricordo. Bisogna dare merito a tutta la società e in particolare a Deoma che ha costruito una squadra piena di qualità in tutti i reparti che avrebbe sicuramente meritato di più dei 44 punti fatti finora.

Perdere Fedato per circa 2 mesi e Semprini da un mese non è da tutti ma la squadra non si è snaturata ed ha continuato a fare il proprio gioco gettando il cuore oltre l’ostacolo. Ci vogliamo soffermare sul centrocampo perché riteniamo che sia uno dei più completi della categoria: Minala e Collodel sono due certezze, ma anche Frigerio, Picchi e Tumbarello che sono stati chiamati in causa, hanno risposto presente. Tumbarello è stato una piacevole sorpresa alla prima in campionato. Bravo negli inserimenti, a difendere e capace di lottare su ogni pallone. L’augurio è che per Carrara possa recuperare Picchi, alle prese con un affaticamento, mentre potrebbe tornare in gruppo anche Semprini. Insomma, l’obiettivo playoff è alla portata, bisogna soltanto spingere sull’acceleratore e continuare a coltivare un sogno veramente importante per tutta la città. Ci sono tre derby da affrontare con la massima attenzione e su una cosa siamo sicuri: la Lucchese venderà cara la pelle per raggiungere questo obiettivo e poi sarà una mina vagante nel post season.