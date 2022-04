Porta Elisa News



Ultimo sforzo prima dei play off

venerdì, 22 aprile 2022, 16:54

Domani alle ore 17,30 al Porta Elisa andrà in scena l'ultima gara della stagione e sarà propedeutica per i play off. L'augurio e la speranza è che la Lucchese possa chiudere bene un campionato fantastico, magari con una vittoria, e facendo esordire qualche elemento giovane come Quirini e D'Ancona oppure il terzo portiere Plai. Conoscendo Pagliuca, sappiamo che affronterà al meglio anche questa partita dove mancheranno per squalifica Minala e Tumbarello. Al posto di Minala potrebbe essere impiegato dall'inizio il centrocampista Zanchetta che sarebbe così alla prima presenza in campionato, visto che ha giocato soltanto in Coppa Italia nella gara di Legnago.

Insieme a Zanchetta dovrebbero giocare Collodel e Frigerio o Picchi mentre in attacco potremmo vedere Belloni e Semprini insieme a Nanni o Ruggiero. In difesa, a destra potrebbe esserci l'esordio di Quirini, classe 2003, con Corsinelli che osserverebbe un turno di riposo e a sinistra Nannini; come centrali lotta a tre fra Baldan, Bachini e Bellich. Tra i pali, a nostro avviso, giocherà ancora Cucchietti e magari, se la partita si metterà in un certo modo, potrebbe esordire Plai. L'augurio è che nella sfida con la Pistoiese ci sia anche una bella cornice di pubblico, la società, in questo senso, è venuta incontro ai tifosi proponendo biglietti a prezzi stracciati sia in curva che in gradinata. Al di là della partita, sarà interessante vedere come finirà questo campionato per capire quale squadra dovrà affrontare la Lucchese domenica primo maggio nel primo turno dei play off.

Domani Mister Pagliuca avrà a disposizione anche Papini, finalmente rientrato dall'infortunio mentre Rodriguez e Fedato non saranno disponibili. Questa la probabile formazione. Lucchese (4-3-1-2): 22 Cucchietti, 14 Quirini, 27 Baldan, 5 Bachini, 6 Nannini, 16 Frigerio, 23 Zanchetta, 15 Collodel, 30 Belloni, 18 Nanni, 10 Semprini. A disposizione: 1 Coletta, 12 Plai, 2 Papini, 13 Bellich, 17 D'Ancona, 21 Corsinelli, 26 Brandi, 7 Gibilterra, 8 Picchi, 9 Babbi, 19 Ubaldi, 25 Ruggiero. Allenatore: Pagliuca.