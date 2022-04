Porta Elisa News



Un giorno di riposo prima di iniziare l'avventura play off

domenica, 24 aprile 2022, 15:22

di diego checchi

Un giorno di riposo per poi tuffarsi nell'avventura play off. La Lucchese è più che mai pronta agli spareggi promozione e andrà a Gubbio a giocarsela, sapendo che dovrà per forza vincere la partita. La squadra di Pagliuca sarà comunque libera di testa e non avrà niente da perdere perché quello che ha fatto fino ad ora è stato ottimale e tutto quello che verrà sarà un surplus da vivere con grande piacere. Era dalla stagione 2016-2017 che la Lucchese non raggiungeva questo obiettivo, allora in panchina c'era Giovanni Lopez e la squadra rossonero arrivò ai quarti con il Parma.

Fare delle analogie tra le due squadre e i due periodi sarebbe sbagliato perché quella squadra aveva dentro molta più esperienza rispetto a questa ma anche meno freschezza. C'è anche da sottolineare che la squadra di Pagliuca ha ampi margini di miglioramento, molti di questi giocatori li vedremo sicuramente a breve su palcoscenici diversi da quelli della Serie C. Insomma, due storie diverse, due epoche diverse con in comune lo stesso entusiasmo. Quella che si apre domani sarà una settimana importante anche per capire quali saranno le reali condizioni di Leandro Rodriguez, il giocatore, se tutto andrà bene, rientrerà in gruppo e potrà essere a disposizione di Pagliuca.

Da monitorare invece le condizioni di Frigerio che ieri è uscito malconcio per una piccola distorsione alla caviglia. Da quello che sappiamo, c'è grande mobilitazione in città e tanti tifosi vogliono raggiungere la città umbra. C'è anche molta curiosità per capire quale sarà l'orario della partita, l'augurio è che si possa giocare alle 15 o alle 17,30 ma ne sapremo di più nella giornata di martedì quando verrà presa una decisione in merito. Insomma, non resta che immergerci in una settimana bella da vivere sotto ogni punto di vista e ricordiamoci che, comunque vada, sarà un successo.