Verso i play off: Semprini e Nanni confermati in avanti?

venerdì, 29 aprile 2022, 15:25

di diego checchi

L'attesa per la sfida di Gubbio è palpabile e la curiosità delle persone è capire che tipo di formazione metterà in campo Pagliuca per contrastare gli uomini di torrente e cercare di vincere la partita. Come abbiamo già detto ieri, il tecnico non svelerà le carte fino all'ultimo momento anche perché in questi giorni ha deciso di fare gli allenamenti rigorosamente a porte chiuse per non dare vantaggi particolari agli avversari. Partendo dalla difesa ci può essere un unico ballottaggio e cioè quello fra Bachini e Baldan mentre a centrocampo ed in attacco le situazioni sono più complesse perchè al di là di C eollodel e Minala che sono sicuri del posto ci sarà da capire chi occuperà il ruolo di mezzala sinistra tra Picchi, Tumbarello, Frigerio e Visconti.

Quest'ultimo potrebbe rientrare anche nel ballottaggio relativo al ruolo di rifinitore assieme a Ruggiero e Belloni. Le due punte saranno con ogni probabilità Semprini e Nanni con Belloni che in questo caso farebbe la mezzapunta ma da non scartare l'ipotesi di un Belloni punta insieme a Nanni. Sono un pò questi i dilemmi sui quali deve decidere il tecnico rossonero. Poi c'è la variabile Rodriguez che andrà sicuramente in panchina e sarà disponibile ad entrare a partita in corso se ce ne sarà di bisogno. In questa partita saranno più che mai importanti i cinque cambi ed il fatto di dover centellinare le forze perchè tutti i giocatori che andranno in campo dovranno essere al cento per cento. Ricordiamo ancora una volta il regolamento della gara: la Lucchese dovrà solo ottenere una vittoria perché con la vittoria o il pareggio degli umbri sarà la squadra di casa ad accedere al turno successivo in considerazione della miglior classifica finale.