Verso Lucchese-Pescara

giovedì, 31 marzo 2022, 18:46

Continua il lavoro dei ragazzi di mister Pagliuca in vista della partita di domenica contro il Pescara. Dubbi per il ritorno di Semprini a disposizione, in attacco ipotesi di riconferma per il trio Ruggiero, Nanni e Belloni. Possibile il rientro di Baldan in difesa

mercoledì, 30 marzo 2022, 18:06

Rossoneri impegnati oggi in una doppia seduta di allenamento per preparare al meglio la gara di domenica contro il Pescara. Ancora incerto l'utilizzo di Visconti in mediana e il rientro di Semprini in panchina

mercoledì, 30 marzo 2022, 16:38

La squadra guidata dal tecnico Gaetano Auteri scenderà in campo al Porta Elisa con l'obiettivo di strappare punti fondamentali in chiave piazzamento per i play off. Al momento è quinta a un punto dall'Entella quarto e a due dal Cesena terzo

martedì, 29 marzo 2022, 15:47

Rodriguez a breve dovrebbe rientrare in gruppo. Per Papini, Fedato e Semprini bisognerà aspettare ancora un pò di tempo visto che l'ex Gubbio è a curarsi in un centro specializzato a Ravenna e bisognerà vedere quando sarà di nuovo disponibile