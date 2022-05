Porta Elisa News



Deoma a Milano per Frigerio e Tonin

giovedì, 19 maggio 2022, 20:52

di diego checchi

Nella giornata di domani il DS Daniele Deoma sarà nella sede del Milan e incontrerà il direttore dell'area tecnica Paolo Maldini e il responsabile delle squadre U18 e U19 Paolo Danzè. Sul tavolo gli argomenti sono tanti, la Lucchese tenterà di trattenere il centrocampista classe 2001 Marco Romano Frigerio ma si parlerà anche di un altro 2001 come Riccardo Tonin, attaccante che nella stagione appena conclusa era al Cesena in Serie C.

Nella discussione entrerà anche il difensore centrale Gabriele Bellodi, classe 2000 che quest'anno ha disputato 15 presenze nell'Alessandria in Serie B fino a Febbraio, quando purtroppo si è dovuto fermare a causa di un infortunio. Inoltre, non è escluso che possano essere trattati anche altri giocatori della società milanese, mentre Deoma ha già allacciato diversi contatti anche con altre società della massima serie come l'Atalanta, dove per altro lavora l'ex giocatore rossonero degli anni '90 Roberto Marta, l'Empoli e la Cremonese.

Per quanto riguarda il mercato degli over, il DS sarà presto anche al sud per vedere i play off di Serie C e nell'occasione potrà allacciare rapporti con diversi suoi omologhi. Sul tema dei rinnovi, invece, non si attendono grandi novità a breve ma l'intenzione della società è di trattenere sia Belloni che Minala e le negoziazioni tra le parti sembrano essere a buon punto.

Intanto, alla Lucchese pare interessare fortemente l'esterno sinistro Alessandro Martina, che il prossimo 30 giugno sarà tra gli svincolati in seguito alla retrocessione della Pistoiese. Un altro giocatore della Pistoiese è stato messo nel mirino da Deoma, si tratta di Miloš Bočić, punta centrale classe 2000 che può giocare anche come esterno d'attacco che arriverebbe in prestito dal Pescara, squadra proprietaria del suo cartellino.