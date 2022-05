Porta Elisa News



Il mercato dei giovani

lunedì, 16 maggio 2022, 18:46

di diego checchi

Daniele Deoma nell'intervista al nostro sito ha sottolineato che arriveranno a Lucca giocatori giovani e giocatori esperti. Ma oggi noi vogliamo concentrarsi sui possibili nuovi arrivi per quanto riguarda i giovani ricordando che per ricevere i contributi dalla Lega sul minutaggio le squadre di Lega Pro dovranno schierare giocatori nati dal 2000 in poi e siccome la Lucchese ha intenzione di schierarne almeno 4 se non addirittura 5, ecco che ci vorrà una bella varietà di scelta. Dato per scontato che i due portieri saranno Coletta e Cucchietti, anche se sul secondo nonostante abbia ancora un anno di contratto abbiamo qualche dubbio perchè è legittimo che voglia andare a giocare, ci concentriamo soprattutto sui difensori e sui centrocampisti considerando anche il fatto che il diesse rossonero ha buoni rapporti con tutte le società di Serie A. Per esempio in difesa ci vengono in mente i nomi di Francesco Donati, terzino destro classe 2001, che quest'anno ha vestito la maglia della Juve Stabia disputando un campionato intero. E' vero che da quella parte c'è già Corsinelli ma potrebbe essere una valida alternativa. Come centrale difensivo vi proponiamo il nome di Emanuele Matteucci classe 2000 che ha già 2 anni di esperienza con il Pontedera e che rientrerà ad Empoli per fine prestito. A centrocampo nell'Atalanta c'è un vero e proprio gioiellino classe 2003 Simone Panada, un play molto interessante in grado di far girare la squadra. Se andiamo sulle mezzali ci viene in mente Enrico Di Gesù, classe 2002 primavera del Milan, che ha già avuto esperienze con la prima squadra e può giocare sia centrale ma anche come mezzala di inserimento, un ottimo prospetto. Andando ai trequartisti come non citare Tommaso Baldanzi, classe 2003 dell'Empoli. Un piede sopraffino ed una grande tecnica. Questo sarebbe un ottimo colpo da portare a termine. Per quanto riguarda gli esterni di attacco vi proproniamo Filippo Di Stefano, classe 2003 attaccante esterno della Fiorentina. A parte questi nomi però ce ne sono anche altri da poter mettere nei radar ma intanto vi abbiamo proposto una prima infarinatura.