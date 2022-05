Pagliuca nel mirino del Gubbio?

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 30 maggio 2022, 08:32

A sette anni dalla promesse di Tambellini, a tre dalla mozione approvata in consiglio comunale per l'apposizione di una targa che ricordi la fondazione della Lucchese, l'assessore Bove promette e non mantiene l'impegno di arrivare a sbloccare l'iter: ecco come è andata

sabato, 28 maggio 2022, 13:09

Il mercato non è ancora entrato nel vivo, anche se la Lucchese sta intensificando i contatti con i giocatori che vuole portare a Lucca e con quelli che vuole confermare dopo aver già prolungato i contratti di Coletta, Bachini e Papini oltre al tecnico Pagliuca.

venerdì, 27 maggio 2022, 12:47

La Lucchese impegnata in alcune conferme, a partire da quelle di Visconti, Minala e Belloni, ma anche a caccia dei rinforzi giusti: sul taccuino di Deoma c'è anche Lorenzo Masetti, l'ultima stagione all'Ancona, ma anche un ex come Calcagni. I nomi per l'attacco

giovedì, 26 maggio 2022, 18:35

La punta, che più volte nel passato è stata accostata alla Lucchese e che Pagliuca conosce per averla allenata nella Pianese, sarebbe nuovamente entrata nel mirino della società rossonera che cerca rinforzi per il suo attacco