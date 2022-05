Porta Elisa News



Russo: "Sono molto, molto amareggiato"

domenica, 1 maggio 2022, 19:53

E' nero, nerissimo: Bruno Russo accetta con difficoltò l'eliminazione della Lucchese dalla corsa play off: i rimpianti non mancano: "Sono molto amareggiato per il risultato, potevamo passare il turno, la squadra umbra era alla nostra portata. Purtroppo non siamo riusciti a fare gol, non son per niente contento, ma bisogna accettare il risultato. La partita l'abbiamo fatta noi, il Gubbio ha sùbito salvo l'occasione della traversa nel primo tempo".

"Cosa è mancato? E' mancata la zampata finale, la giocata come ci è capitato in tante partite. Un bilancio? Ottimo campionato, ma mi spiace moltissimo che è finita già ora, con poco in più potevamo continuare questa bella avventura. Davvero: sono molto molto amareggiato. Rimane l'ottimo lavoro fatto, la crescita di tanti giocatori da putnarci per il futuro. La squadra è stata allestita in ritardo e dopo un ripescaggio ma una volta raggiunti i play off potevano fare di più".

"I tifosi sono stati eccellenti, c'era solo una tifoseria sugli spalti, la nostra. E' una tifoseria che merita molto molto di più, spero che in futuro ci siano ambizioni importanti per questa gente che merita altri palcoscenici: non so quante squadre portando questi tifosi in trasferta e con un entiamsiampo commewntenta. Spiace tanto non avergli regalato qualche altra partita: dovevamo e potevamo farcela".