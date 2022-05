Porta Elisa News



Su Bellich si fa avanti il Cittadella

sabato, 21 maggio 2022, 12:43

di diego checchi

Il mercato della Lucchese adesso è in fase di monitoraggio: il DS Daniele Deoma ha contatti quotidiani con tanti procuratori e addetti ai lavori al fine di migliorare la squadra, visiona filmati, guarda partite ed è informato su tutto quello che ruota intorno al mondo rossonero ma non solo. L'agenda del direttore è densa di appuntamenti anche per la prossima settimana e quello con il Milano è slittato solo di qualche giorno solo perché, giustamente, i dirigenti del "diavolo" sono in altre faccende affaccendati, visto che domani potrebbero vincere lo scudetto, basterà infatti portare a casa solo un punto dalla gara di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

I temi sul tavolo tra Lucchese e Milan sono sempre gli stessi che abbiamo già ribadito nei giorni scorsi: il difensore Gabriele Bellodi, la riconferma del centrocampista Marco Romano Frigerio e l'attaccante Riccardo Tonin. Al di là di questo, la Lucchese sta lavorando anche su altri tavoli, considerando anche le uscite. Non è un mistero che su Bellich ci sia l'interessamento forte del Cittadella in Serie B ma anche altre squadre della categoria cadetta hanno messo gli occhi sul difensore classe '99. Da capire se la Lucchese cederà solo un pezzo pregiato oppure due, ma tutto dovrà essere adeguatamente e lautamente pagato. Per esempio Visconti, classe 2000, è nel mirino di diversi club e staremo a vedere quello che succederà. L'idea dei dirigenti rossoneri è di fare una squadra più che competitiva, ovviamente compatibilmente con le esigenze economiche e per aver una squadra in grado di alzare la famosa asticella di cui tanto si è parlato in questi giorni, la società vuole individuare una punta in grado di garantire a Pagliuca un numero di gol importante e che magari possa andare in doppia cifra.

Intanto, registriamo da Montevarchi l'interessamento della squadra aretina per l'attaccante Leonardo Ubaldi, il cui cartellino è di proprietà del Pisa. Il giocatore era arrivato a Lucca lo scorso gennaio dalla Pistoiese ed ha realizzato un gol proprio contro la sua ex squadra nell'ultima giornata di campionato.