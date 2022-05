Porta Elisa News



Tumbarello e Ruggiero, scelte felici

domenica, 1 maggio 2022, 19:29

Coletta: 6,5 Torna titolare dopo tre domeniche, fa lo spettatore non pagante, ma è un gatto come riflessi quando gli si presenta davanti Spalluto.Può far poco sulla conclusione di Arena.

Tumbarello: 6,5 Inserito per dare più sostanza al centrocampo, sviluppa anche giocate di qualità. Nel primo tempo ha una doppia palla-gol sventata dal portiere di casa. A tratti inarrestabile, cala inevitabilmente nella ripresa.

Bachini: 6,5 Neutralizza gli attaccanti di casa, si propone in avanti: sul finire è protagonista del pasticcio che regala il gol agli umbri, ma non toglie nulla alla prestazione.

Nannini: 6,5 Gara di dedizione totale, è un ragazzo che c'è solo da augurarsi resti anche nel prossimo campionato.

Semprini: 5,5 Si nota poco, salvo una conclusione nella fase iniziale. Poi scompare e Pagliuca lo sostituisce nella ripresa.

Bellich: 6,5 Attento come al solito in difesa, si fa notare anche per alcune sortite offensive.

Collodel: 6 Si vede meno di altre volte, sono mancate le sue incursioni.

Corsinelli: 7 Spinge molto sulla sua fascia, si trova tra i piedi la palla che può decidere il match, tra i più positivi.

Ruggiero: 6,5 A sorpresa in campo dal primo minuto, si fa subito notare con alcuni accelerazioni. Lotta su ogni pallone, impagabile per la voglia di lasciare il segno, esce stremato dai crampi.

Belloni: 6 Colpito subito duro, si accende a tratti, ma quando lo fa, come nella palla offerta a Corsinelli, fa vedere ancora tutto il suo repertorio di classe.

Minala: 5,5 Rientra dopo il turno di squalifica con una nuova acconciatura, decisamente meno incisivo di altre volte.

Nanni: 6 Ha la palla gol sul finale, ma la calcia fuori di un soffio.

Visconti: SV

Ubaldi: SV

Gibilterra: SV