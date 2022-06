Porta Elisa News



Bellich tra presente e futuro

mercoledì, 15 giugno 2022, 18:17

di diego checchi

In attesa di novità sostanziali, il diesse Deoma si sta guardando intorno e imbastendo diverse trattative. Sulle uscite, la Lucchese potrebbe decidere di fare a meno di Bellich se ci sarà una proposta concreta da squadre di categoria superiore, si era parlato più volte degli interessamenti di Cittadella, Frosinone e Crotone. Queste formazioni, per assicurarsi il talentuoso difensore classe '99 dovranno sborsare una cifra piuttosto importante, intorno ai 150-200mila euro, altrimenti la Lucchese non svenderà certamente il proprio giocatore e ne farà uno dei punti di forza della squadra di Pagliuca nella prossima stagione.

Chi non rimarrà certamente a Lucca è Marco Baldan, al giocatore non sarà rinnovato il contratto per questioni di quote, visto che nel reparto ci sono già abbastanza "over". Anche Tommaso Cucchietti potrebbe andare a giocare con più continuità; Alessandria, Imolese e magari Pistoiese (se riuscirà ad essere ripescata) potrebbero essere interessate a lui. In caso di partenza del portiere, alla Lucchese arriverà sicuramente un portiere "under" mentre bisognerà valutare se Plai verrà tenuto in rosa o se verrà mandato a giocare in Serie D. Tutte considerazioni che verranno fatte più avanti. Intanto, per quanto riguarda Bensaja, di ritorno dalla Paganese, si parla di un possibile nuovo approdo alla Viterbese, ma anche l'Ancona pare aver chiesto informazioni su di lui. Ma siamo solo alle prime battute.