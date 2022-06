Porta Elisa News



Belloni e Minala, è tempo di decisioni

mercoledì, 1 giugno 2022, 11:49

di diego checchi

Daniele Deoma sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza nella sua Licata. Rientrerà a Lucca domenica prossima e lunedì ci potrebbero essere delle novità. Il ds parlerà con i suoi interlocutori e capirà definitivamente quale sarà il futuro di Minala e Belloni. In fin dei conti la deadline era fissata per i primi di giugno, quindi, adesso la Lucchese dovrà capire se poter fare affidamento sui due ragazzi oppure no. Vi diciamo subito che la situazione non è facile, anche perché sia a Minala che a Belloni, le offerte non mancano.

Pare che per Minala ci sia un forte interessamento di una società di Serie A portoghese mentre per Belloni si parla di società di Serie C disposte a offrire cifre con le quali la Lucchese non può competere. Piacenza, Entella e Carrarese farebbero follie per averlo, ma soltanto dopo il contatto di lunedì capiremo definitivamente qualcosa di più perché siamo convinti che prima di perdere a cuor leggero questi due giocatori, Deoma farà di tutto per poterli convincere, visto che sono ritenuti centrali nel progetto di Pagliuca. Non resta che attendere qualche giorno.

Dalle possibili conferme o meno di Minala e Belloni si comincerà veramente a costruire la squadra del futuro e non sono escluse sorprese anche dal punto di vista della campagna acquisti. Magari Deoma ha già dei colpi da poter sparare al momento opportuno. Quello che è certo è che il direttore non rimarrà con le mani in mano e se partirà un big ne arriverà sicuramente un altro di pari valore o addirittura più forte. Staremo a vedere in questi giorni.