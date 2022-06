Porta Elisa News



Deoma: "Nei prossimi giorni l'incontro con Belloni e il suo procuratore"

martedì, 7 giugno 2022, 21:04

di diego checchi

"Altro che vacanze siciliane, durante la mia permanenza nell'isola, ho visto anche sei-sette partite al giorno, in parte dal vivo in parte in video": Daniele Deoma è a Lucca e ormai ha ripreso a tempo pieno il suo posto di direttore sportivo, per quanto anche in Sicilia abbia avuto ben poco tempo per staccare. Le vicende societarie, però, lo toccano solo relativamente.

"Nonostante le chiacchiere lavoro giorno dopo giorno per fare una Lucchese forte, lo devo alla città, alla tifoseria e a tutti quelli che mi stimano. Fino a prova contraria sono il direttore sportivo, ripeto: leggo tante chiacchiere. Comunque, quando mi chiameranno per dire che qualcosa è cambiato ne prenderò atto. Per ora non penso a andare via".

I tifosi attendono il rinnovo di Belloni.

"Alla fine di questa, massimo inizio prossima, incontrerò Belloni e il suo procuratore. Da persone serie mi avevano promesso che prima di prendere qualsiasi decisione, avrebbero incontrato la Lucchese: sono fiducioso sul suo rinnovo, chiaro che se le offerte saranno irrinunciabili non potremo fare nulla, ma farò di tuto per trattenerlo a Lucca".

Minala sembra invece sul piede di partenza.

"Quanto a Minala il discorso è diverso: lui non ne ha fatto una questione economica, ma ha fatto una scelta di vita. Ha voluto cambiare vita e probabilmente andrà a giocare in Portogallo, mi ha mandato un messaggio brevissimo dove mi ha fatto capire che a Lucca è stato molto bene"

Su che tipo di giocatori sono lavorando?

"Su giocatori forti sia a livello under che over, in grande collaborazione con il nostro tecnico Pagliuca".

Ci sono novità circa il ritiro precampionato?

"Vedremo se sarà pronto lo stadio di Saltocchio, altrimenti andremo in qualche località tipo Fiumalbo o il Ciocco: è una decisione che prenderemo molto presto, anche perché vogliamo programmare amichevoli di lusso con squadre di categoria superiore".