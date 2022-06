Porta Elisa News



Figoli nel mirino della Lucchese

mercoledì, 22 giugno 2022, 09:02

di diego checchi

Qualche rumors di mercato continua a rimbombare, e noi lo registriamo come tale. Intanto, in entrata alla Lucchese potrebbe interessare il centrocampista classe 2000 Matteo Figoli, di proprietà dello Spezia che nell'ultima stagione è stato protagonista con la maglia della Carrarese disputando 30 gare e segnando 3 gol. Con i liguri, Deoma potrebbe aver aperto anche qualche altra trattativa per qualche giovanotto della Primavera.

In uscita, invece, c'è da sottolineare che gli estimatori per Nicolas Bensaja non mancano, la Casertana che vuole vincere il campionato di Serie D farebbe follie per averlo tra le proprie fila ma dovrà battere la concorrenza di Viterbese, Gubbio e Novara che hanno già chiesto informazioni sul centrocampista che nell'ultima parte della passata stagione è andato in prestito dalla Lucchese alla Paganese, poi retrocessa tra i dilettanti. La Lucchese vuole assolutamente trovargli una sistemazione e quindi il DS rossonero sta lavorando per questo, vedremo chi la spunterà.

Un'altra notizia di giornata è l'interessamento della Vis Pesaro per Francesco Fedato, il talentuoso giocatore che in questa stagione ha collezionato 19 presenze con 4 gol all'attivo prima di doversi fermare per una frattura al piede che lo ha costretto ad operarsi. Adesso Fedato sta facendo fisioterapia e il 30 giugno prossimo rientrerà a Gubbio, società proprietaria del suo cartellino fino al 2024. È palese però che il Gubbio voglia trovargli un'altra sistemazione e la Vis Pesaro potrebbe essere la piazza giusta per giocare con continuità e tornare sui suoi livelli.