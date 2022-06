Porta Elisa News



Girone dei rossoneri, le prime ipotesi

domenica, 19 giugno 2022, 08:59

In quale girone potrebbe essere inserita la Lucchese? Se prendiamo i criteri dello scorso anno, sarebbe inserita nel solito girone B ma poiché le squadre che potrebbero finire nel Girone A sono molte, è probabile che Fiorenzuola e Piacenza vengano spostate nel girone B facendo slittare qualche formazione altrove e la Viterbese potrebbe finire al sud nel girone C. Facciamo quindi un'ipotesi ed elenchiamo per prime le squadre dell'anno scorso:

· Ancona

· Carrarese

· Cesena

· Gubbio

· Imolese

· Lucchese

· Modena

· Montevarchi

· Olbia

· Pescara

· Pontedera

· Reggiana

· Teramo

· Virtus Entella

· Vis Pesaro

A queste, si aggiungerebbero le neo promosse:

· Rimini

· San Donato Tavarnelle

Le squadre in arriva dal girone A di cui avevamo parlato:

· Fiorenzuola

· Piacenza

Per finire una squadra che dovrebbe essere riammessa:

· Pistoiese