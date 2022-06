Porta Elisa News



In avanti c'è spazio anche per Adorante

sabato, 18 giugno 2022, 07:53

di diego checchi

Per l’attacco spunta Andrea Adorante, classe 2000. Per Deoma questo è un profilo molto interessante, lo scorso anno ha giocato nel Messina realizzando 8 gol in 31 gare. Adorante è la classica punta centrale, ha iniziato a giocare nelle giovanili dell’Inter per poi passare alParma, che è l’attuale proprietario del suo cartellino. Con il Parma Deoma ha affrontato anche altre situazioni ed potrebbe aver parlatoanche del difensore classe 2003 Alessandro Circati, che ha già collezionato 6 presenze in Serie B e potrebbe mandato in prestito afarsi le ossa.

Per quanto riguarda la trattativa con il Milan, Deoma aspetta solo di capire quando sarà rinnovato ufficialmente il contratto al direttore sportivo Massara e poi andrà a parlare di Frigerio, Tonin e Bollodi. Sul rinnovo di Belloni, c’è da sottolineare che il DS rossonero ha sentito proprio in questi giorni il suo procuratore e sta aspettando di capire quando potranno mettersi attorno a un tavolo per discutere del futuro del suo assisto. La volontà della Lucchese è quella di

rinnovare il contratto al giocatore ma il trequartista è molto richiesto. Per vedere i primi nuovi arrivi in rossonero si dovrà aspettare dopoil primo di luglio, perché anche se la Lucchese avesse già stretto alcuni accordi preliminari con dei giocatori, questi non saranno ufficializzati prima di quella data. Tutto questo per dire che ci vorrà ancora un po’ di pazienza per capire quali saranno i primi acquisti, anche se Deoma ha già in piedi alcune trattative cheaspettano solo di essere concretizzate sia per giocatori “under” che “over”.

Ad esempio, la trattativa con il Pisa per Masetti, Piccinini e Quaini sembra essere in dirittura d’arrivo. Intanto, bisogna sottolineare che il portieri Cucchietti, almeno per ora, rimarrà a Lucca e se la giocherà con Coletta. Infine, le prestazioni del classe 2001 Nunzio Brandi non sono passate inosservate tant’è vero che il centrocampista è entrato prepotentemente nel mirino della Ternana. Per lui si potrebbero aprire le porte di una categoria superiore.