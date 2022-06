Porta Elisa News



Iscrizione, presentata la fideiussione

martedì, 21 giugno 2022, 17:43

La Lucchese ha presentato regolarmente la fideiussione a garanzia a favore della Lega Pro dell’importo di 350.000 euro. Il deposito è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, con un giorno di anticipo rispetto al termine ultimo. Si tratta di una fideiussione emessa da un istituto bancario cittadino e non da una compagnia assicurativa come ipotizzato da più parti nelle scorse settimane. A garantirla, sarebbero stati gli attuali soci. Era l'ultimo documento per l'iscrizione dopo quelli depositati nei giorni scorsi.

"La Lucchese ha terminato l'ultimo adempimento necessario per l'iscrizione al campionato 2022-2023 – conferma il direttore generale Mario Santoro – gli altri adempimenti erano stati effettuati nei giorni precedenti. Tengo a fare un ringraziamento particolare alla nostra collaboratrice Debora Catastini e ai nostri uffici amministrativi e organizzativi".