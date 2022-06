Porta Elisa News



Per il centrocampo, si pensa a Delcarro

martedì, 14 giugno 2022, 18:23

di diego checchi

In attesa di capire se e quando ci sarà questo cambio di proprietà o meno (forse mai), la Lucchese sta preparando tutti gli incartamenti riguardanti la prossima iscrizione al campionato di Serie C e sotto questo aspetto non ci saranno problemi. il direttore Deoma sta lavorando su più tavoli per concludere i primi acquisti. Intanto da segnalare che in queste ore è tornato di moda il nome di Andrea Delcarro, classe 1993 dell’Ancona che ha terminato la stagione totalizzando 28 presenze e 4 reti nella Marche.

Un altro nome che potrebbe piacere al ds Deoma è quello di Andrea Procaccio, attaccante esterno classe 1996 della Triestina dove ha realizzato due gol in 36 presenze. Ma per arrivare a questo giocatore bisognerà capire che fine farà la società giuliana. Ci sono buone possibilità che la Triestina non si iscriva dopo la morte del patron Biasin e quindi i giocatori potranno essere liberi di accasarsi dove vogliono, anche ad ingaggi molto più bassi rispetto a quelli che percepiscono adesso. Un altro elemento potrebbe essere Giuseppe De Luca, classe 1991, attaccante ideale per le caratteristiche che vuole Pagliuca: abile nell’uno contro uno e a saltare l’uomo. Staremo a vedere più avanti.

Novità a livello dell’organigramma rossonero: dal prossimo 1 luglio l’addetta stampa Laura Maccioni non dovrebbe far più parte della famiglia rossonera. Per lei inizierà una nuova avventura alla Pistoiese (che farà domanda di ripescaggio per la Serie C), dopo l’addio di Stefano Baccelli che ricopriva questo ruolo negli arancioni da tantissimi anni.