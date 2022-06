Per l'attacco in corsa anche Parigi

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 15 giugno 2022, 18:17

Per il difensore tante richieste di informazioni ma ancora nessuna offerta concreta e il suo destino rimane incerto. Sempre più sul piede di partenza Cucchietti e Baldan, mentre Bensaja potrebbe essere dirottato anche una volta in prestito o alla Viterbese o all'Ancona

martedì, 14 giugno 2022, 18:23

Il classe 1993 dell’Ancona ha terminato la stagione totalizzando 28 presenze e 4 reti nella Marche, come esterno di attacco Deoma tiene d'occhio Andrea Procaccio, la scorsa stagione nella Triestina

martedì, 14 giugno 2022, 08:44

Contatti. Visite. Scambi di email. Abbozzi di proposte. Passano i giorni, ma la conclusione delle numerose trattative e richiesti di informazioni sul pacchetto di maggioranza della Lucchese con tanto di patto di riservatezza, portate avanti da numerosi gruppi non decollano ancora

domenica, 12 giugno 2022, 17:09

Per i due giovani, nell'ultima stagione rispettivamente al Fiorenzuola e all'Ancona, vicino un futuro in rossonero. Mentre con il Milan è sempre in ballo un triplo affare che vede protagonisti Frigerio, Bellodi e Tonin