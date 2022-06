Piccinini e Masetti: doppia trattativa con il Pisa

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 11 giugno 2022, 16:33

Le incertezze sul futuro societario e di conseguenza, almeno in parte, anche sull'allestimento della squadra, iniziano a far scemare l'entusiasmo che si era ricreato dopo il bel campionato e la conquista dei play off: serve chiarezza e il prima possibile

sabato, 11 giugno 2022, 09:10

La prima scadenza che le società di Serie C dovranno rispettare, è quella del 15 giugno ’22. Le società che vogliono e hanno il diritto di partecipare al campionato di Lega Pro 2022/2023 devono osservare numerosi criteri per ottenere la Licenza Nazionale: eccoli

venerdì, 10 giugno 2022, 18:40

Tante le incertezze sulle guide tecniche per il prossimo campionato: anche in quello che è stato il girone della Lucchese, si registrano parecchi movimenti e molte situazioni ancora da definire, anche in squadre come il Siena e la Carrarese

venerdì, 10 giugno 2022, 08:07

Per il fantasista rossonero, pronto un contratto almeno triennale per blindarlo nei confronti delle formazioni che vorrebbero spostarlo da Lucca. Ancora privo di certezze, invece, il mercato in entrata con tanti nomi che si accavallano ma è presto per concludere affari