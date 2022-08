Porta Elisa News



Fissati altri due test per la squadra di Maraia

martedì, 2 agosto 2022, 09:01

di diego checchi

Mister Maraia potrà contare da oggi su altri due giocatori. Il centrocampista Andrea Rizzo Pinna ed il difensore centrale Davide Pirola quest'ultimo under. Pian piano sta prendendo quindi forma la nuova Lucchese che il prossimo 28 agosto prenderà parte al campionato di Serie C. Intanto sono previsti altri due test per la squadra di Maraia, il primo mercoledì prossimo alle ore 17:30 a Borgo a Buggiano contro il Tau Calcio ed il secondo sabato prossimo 6 agosto alle ore 17:30 allo stadio di Forte dei Marmi contro la locale formazione di Serie D. La Lucchese ha ripreso questo pomeriggio la preparazione al rinnovato stadio di Saltocchio con una seduta a porte chiuse.

Per quanto riguarda il mercato il direttore Daniele Deoma lo sta scandagliando al meglio per cercare un centrocampista centrale che possa giocare davanti alla difesa. In queste ore si è parlato di Mastalli ma su di lui oltre ai rossoneri si è inserito anche il Francavilla e quindi bisognerà capire come andrà a finire questa trattativa, altrimenti il diesse rossonero sta pensando ad una possibile trattativa di alto spessore che possa far fare un salto di qualità alla squadra rossonero proprio in quel ruolo. Il nome è top secret ma conoscendo Daniele Deoma potrebbe già avere il colpo in canna. C'è però da sottolineare un aspetto, il mercato chiude il primo settembre e quindi c'è ancora tutto il tempo per prendere quei tre o quattro giocatori che mancano all'appello e per cedere chi non rientra nei piani tecnici (Bensaja e Ricchi). C'è attesa per capire anche quale sarà la composizione del girone B e quali saranno le avversarie della Lucchese. Tutto dipenderà dal giudizio del Collegio di garanzia del Coni sul Teramo, che pare ormai spacciato, e sul Campobasso che sembra aver più chance di essere riammesso.