Bellich a un passo dalla cessione

domenica, 10 luglio 2022, 20:44

di diego checchi

Domani molto probabilmente sarà la giornata decisiva per capire il futuro di Marco Bellich , il difensore è sul mercato. Il ds Deoma ha avuto richieste prima da società di serie B, ma in queste ore due società di serie C si sono fatte avanti, la prima a bussare alla porta della Lucchese è stata il Vicenza, mentre proprio questa mattina sul difensore di Novara è piombato il Siena del ds Salvini e di mister Pagliuca. Da capire chi la spunterà tra queste due società: tutto dipenderà dalle proposte economiche che la Lucchese avrà ricevuto.

Al di là di questo il ds rossonero ha lavorato intensamente ed è partito di buon mattino per Bologna dove ha avuto un paio di incontri con dei possibili allenatori. Poi si è spostato in Versilia per un altro colloquio sempre con un tecnico. Entro la fine della settimana la Lucchese prenderà una decisione su chi sarà il nuovo allenatore, in tanti sono in lista e non è detto che Deoma non vada su di una carta a sorpresa di quelle che nessuno si aspetta.In un pezzo a parte abbiamo fatto alcuni nomi di possibili trainer, ma c'è anche da parlare dello staff tecnico perchè chi arriverà deciderà chi portare con sè.

E' certo l'addio dello storico preparatore atletico Riccardo Guidi che per motivi personali ha dovuto prendere a malincuore questa decisione. E' un peccato perchè Guidi era ormai legato indissolubilmente ai colori rossoneri. La Lucchese avrà anche un altro allenatore dei portieri, perchè Leonardo Baldini non ha rinnovato il contratto. Nel corso della settimana ci saranno anche i primi acquisti dopo l'affare ormai fatto di Alagna. Deoma però vorrà condividerli con il nuovo allenatore. Alla Lucchese si è iniziato a parlare di calcio dopo un immobilismo durato cinquanta giorni, per le vicende che tutti sappiamo.