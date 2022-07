Porta Elisa News



Bensaja al passo di addio?

sabato, 16 luglio 2022, 11:06

di diego checchi

Nicholas Bensaja al passo d'addio? Ancora no ma quasi, infatti su di lui c'è un forte interessamento della Virtus Francavilla, squadra del Girone C della Serie C. Non è un mistero che la Lucchese sia intenzionata a cedere il centrocampista che nell'ultima stagione ha giocato fino a gennaio con i rossoneri per poi passare alla Paganese, retrocessa ai play out in Serie D. Sul mediano romano hanno manifestato interesse anche Ancona, Viterbese e Casertana in Serie D ma sembra che la Virtus Francavilla sia la più vicina all'acquisto.

Intanto, è ufficiale l'acquisto da parte del Gubbio dell'esterno difensivo Francesco Corsinelli, che ha firmato un biennale con la squadra allenata da Braglia. In queste ore si era fatto anche il nome dell'ex rossonero Mattia Lombardo per la sostituzione di Corsinelli a Lucca ma in quel ruolo sembra che il direttore Deoma voglia puntare su degli "under" e uno dei papabili è Basani, ex Pistoiese.

Non sono ancora stati ufficializzati il preparatore dei portieri ed il match analyst dopo che Riccardo Carbone e Leonardo Baldini sono andati rispettivamente a Siena e a Pisa, per quanto riguarda il ruolo di match analyst si fa il nome di Stefano Corsini, ex Siena, mentre per quello di preparatore dei portieri si pensa a Paolo Tommei, che è stato portiere per tanti anni in Serie C e fino ad ora ha lavorato nelle giovanili dell'Empoli. Ancora tutto da definire, invece, lo staff medico.