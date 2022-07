Porta Elisa News



La Lucchese lavora alla conferma di Fedato

sabato, 16 luglio 2022, 14:06

di diego checchi

Sembrava che l'avventura di Francesco Fedato con la maglia della Lucchese fosse terminata ma come al solito nel mondo del calcio non si può mai dare niente per scontato. Il giocatore, che lo scorso anno ha collezionato 19 presenze e 4 gol prima di doversi fermare per l'infortunio al piede, è di proprietà del Gubbio con cui ha un contratto fino al 2024.

La situazione adesso è questa: la Lucchese starebbe studiando il modo per riportarlo a Lucca per un altro anno di prestito ma è chiaro che ci dovranno essere tutte le condizioni favorevoli. L'attaccante sta completando la sua riabilitazione e non è un mistero che a lui piacerebbe da matti tornare a Lucca, città con cui ha ormai un rapporto speciale.

Nei prossimi giorni ne sapremo di più, non è escluso che nelle trattative per la cessione di Corsinelli si sia parlato anche di Fedato e magari anche di un difensore del Gubbio come Alex Redolfi. Fedato, nel 3-5-2 di Maraia potrebbe giocare dietro alla punta centrale, oppure il tecnico potrebbe anche decidere di schierare con il modulo ad albero di natale con Fedato e Semprini dietro alla punta centrale.