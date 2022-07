Porta Elisa News



Corfino giorno 1, scatta il ritiro rossonero

mercoledì, 20 luglio 2022, 18:10

di diego checchi

Primo giorno di allenamento per la comitiva rossonera agli ordini di mister Maraia e di tutto il suo staff. I rossoneri si sono trovati sul campo di Corfino alle ore 17 per fare la prima sgambata. I giocatori si sono cimentati in alcune esercitazioni di tecnica individuale intervallati a del lavoro atletico con il nuovo preparatore Claudio Giuntoli, già in forza alla Lucchese qualche stagione fa.

Non tutti i giocatori erano presenti perché impegnati con le visite mediche a Lucca ma in serata arriveranno in Garfagnana e da domani inizierà il lavoro a ranghi completi. I tre portieri si sono allenati con il preparatore Paolo Tommei su esercitazioni specifiche. Tra circa una settimana ci potrebbe la prima amichevole con una squadra del posto ma al monento non è ancora ufficiale. I rossoneri come gia detto nei giorni scorsi alloggeranno all'hotel California e cosi iniziera la conoscenza fra vecchi e nuovi giocatori.