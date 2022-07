Porta Elisa News



Corfino giorno 4: ancora una doppia seduta per i rossoneri

sabato, 23 luglio 2022, 21:02

di diego checchi

Si va a ritmo di doppie sedute per la formazione rossonera. Al mattino i ragazzi si sono concentrati di più sulla parte atletica, anche perché c'è bisogno di mettere benzina nelle gambe, nel pomeriggio invece mister Maraia ha lavorato sulla parte tattica, facendo delle esercitazioni a tema e poi anche una partitella.

Per mercoledì prossimo è prevista la prima sgambata o allenamento congiunto che dir si voglia con una rappresentativa della Garfagnana sul campo di Corfino con inizio, molto probabilmente, alle ore 17. Nell'occasione per la prima volta vedremo all'opera in una partita la squadra di Maraia e potremo capire meglio i movimenti che vuole il tecnico. Chissà se da qui a mercoledì potrà arrivare almeno un altro nuovo giocatore.