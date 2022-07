Porta Elisa News



Pardini incontra subito i vertici della Lucchese

domenica, 3 luglio 2022, 08:53

Scatto subito in avanti del neo sindaco Mario Pardini che preferisce non perdere tempo se c'è la Lucchese di mezzo e fissa per domani pomeriggio, lunedì un incontro con i soci rossoneri per fare il punto della situazione sia sulle trattative in essere e dunque sul futuro del club, sia più in generale una ricognizione sul mondo della Lucchese, per anni peraltro non certo in cima ai pensieri dell'amministrazione comunale.

Pardini, come il suo rivale Raspini, avevano assicurato massimo appoggio al club anche sulla vicenda dello stadio e del progetto per il suo ammodernamento durante un dibattito andato in scena nella settimana che ha preceduto il turno di ballottaggio vinto dal candidato del centrodestra.