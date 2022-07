Porta Elisa News



Lucchese battuta dal Seravezza

sabato, 30 luglio 2022, 22:35

di diego checchi

Nell'allenamento congiunto con il Seravezza, la Lucchese ha perso per 2 a 1 ma si sono comunque viste delle buone indicazioni perchè il risultato, in questo momento, non conta niente. La squadra di Vangioni ha dimostrato di essere più brillante dal punto di vista fisico mentre la Lucchese deve ancora rodare al meglio i propri meccanismi. Le squadra di Maraia ha cercato sempre di giocare con la palla a terra sfruttando gli inserimenti delle mezzali e degli esterni di centrocampo, a proposito, Quirini in questa seconda sgambata ha giocato a destra come quinti di centrocampo mentre a sinistra si è visto Alagna.

Nannini non ha disputato questo match perchè un po' affaticato. Ha esordito invece l'ultimo arrivato Romero, che per essere in gruppo solo da due giorni, si è dimostrato comunque incisivo. I gol sono arrivati nel primo tempo al 20' con Scottu e nella ripresa al 3' Alagna ha pareggiato con un bel destro a rientrare, al 13' Camarlinghi ha chiuso i conti sul 2 a 1 per i padroni di casa. Questo è stato un bel test per capire la reale condizione della Lucchese e per rendersi conto dove questa squadra vada rinforzata. Non è un mistero che manchino ancora due centrocampisti, si parla con insistenza di Rizzopianna, ex Foggia, e magari anche un altro attaccante in attesa del pieno recupero di Semprini.

Queste le squadre scese in campo.

Lucchese: Coletta, Merletti, Bachini, Benassai, Quirini, Visconti, Ferro, Tumbarello, Alagna, Catania, Warid. Allenatore: Maraia.

Seravezza: Lagomarsini, Cavalli, Putzoli, Granaiola, Vietina, Scottu, Maffei, Bresciani, Benedetti, Camarlinghi. Allenatore: Vangioni.







Reti: 20' pt Scottu (S), 3' st Alagna (L), 13' st Camrlinghi (S)