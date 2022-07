Porta Elisa News



Maraia a un passo dalla panchina rossonera

mercoledì, 13 luglio 2022, 09:26

di diego checchi

Ivan Maraia è in pole position per la panchina della Lucchese. Il tecnico ex Pontedera sembra aver sorpassato tutti gli altri. È vero che manca ancora l'ufficialità ma il trainer di Montecalvoli è molto vicino. Dopo 5 anni a Pontedera con Giovannini, Maraia ripartirà quasi sicuramente da Lucca per una nuova avventura. Maraia è un tecnico ce negli ultimi anni ha giocato sempre con il 3-5-2 ma solamente perché il sistema del Pontedera era ormai collaudato. Maraia però può giocare in tutti i modi ed è un tecnico molto preparato, tanto è vero che su di lui c'erano anche altre squadre ma poi le trattative non sono andate a buon fine.

Maraia si ritroverà s guidare una squadra che ha come primo obiettivo la salvezza per poi togliersi qualche altra soddisfazione in corso d'opera. Una voce insistente parla anche del possibile arrivo a Lucca del preparatore atletico Claudio Giuntoli, già stato a Pontedera con Maraia. Giuntoli ha già avuto esperienze nella Lucchese qualche anno fa in collaborazione con Riccardo Guidi. Questa volta andrà a sostituirlo perché lo storico prof. rossonero ha dovuto abbandonare per motivi personali. Nello staff dovrebbe esserci anche Simone Angeli che potrebbe fare l'allenatore in seconda. Da capire invece chi sarà l'allenatore dei portieri.