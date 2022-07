Porta Elisa News



Mercato, per l'attacco si guarda anche a Forte

venerdì, 29 luglio 2022, 12:57

di diego checchi

Il mercato della Lucchese si sta muovendo e nelle ultime ore si è registrato un interessamento da parte dei rossoneri per un altro attaccante: si tratta di Riccardo Forte, ex Primavera del Milan che nell’ultima stagione ha segnato 15 reti nel Casale in Serie D. Questo giocatore nasce come seconda punta ma può fare anche la prima. Forte ha già avuto esperienze in C con Pistoiese, Lecco, Piacenza e Cavese. Sul giocatore classe 1999 però ha messo gli occhi anche l’ACR Messina.

Per quanto riguarda la squadra, anche quest’oggi ha fatto doppio allenamento: al mattino lavoro atletico intervallato a quello tattico per reparti, mentre nel pomeriggio la squadra si è concentrata sul lavoro con la palla. Per domani è prevista una doppia seduta, al mattino nel ritiro di Corfino dove verrà svolto l’ultimo allenamento del ritiro prima della partenza per Lucca. Nel pomeriggio la Lucchese giocherà un altro allenamento congiunto con il Seravezza alle ore 18:00 allo stadio di Pietrasanta e poi i giocatori saranno liberi fino al pomeriggio di lunedì. Questo sarà il programma di domani.