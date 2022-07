Porta Elisa News



Mercato, praticamente fatta per Alagna

domenica, 10 luglio 2022, 09:46

di diego checchi

E' praticamente fatta per Manuel Alagna, manca solo l'ufficialità della società, il giocatore romano classe 2002 che lo scorso anno ha disputato 24 presenze ed 1 gol con la maglia della Fermana nella partita con la Vis Pesaro. Alagna è stato uno dei migliori prospetti della categoria e Daniele Deoma non ha perso tempo, dopo il disimpegno della cordata calabro-australiana.

Si tratta di un elemento molto duttile perchè nasce come mediano centrale davanti alla difesa, ma nella Primavera dell'Ascoli è stato impiegato come difensore centrale o come terzo di difesa. Addirittura nell'ultimo anno di Primavera con i bianconeri ha realizzato la bellezza di 6 gol perchè era il rigorista della squadra. La personalità, a questo ragazzo non manca. A Fermo ha ricoperto addirittura il ruolo di quarto di destra a centrocampo nel modulo 3-4-3 ed anche quello di mezz'ala destra. Insomma questo è un giocatore che sarà molto utile alla Lucchese. E sempre da Fermo, viene ipotizzato l'interesse dei rossoneri per l'attaccante Luca Cognini, che lo scorso anno ha realizzato 5 gol con i marchigiani in 33 presenze.