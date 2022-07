Mercato, ufficializzati Benassai e Catania

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 19 luglio 2022, 18:07

La Lucchese ha ufficializzato i nomi dei giocatori e dello staff che domani saliranno a Corfino per l'inizio del ritiro precampionato sotto la guida di mister Maraia. Nell'elenco figurano anche Catania e Benassai, appena giunti in rossonero, ma non figura Bellich ormai a un passo dalla cessione al Vicenza.

martedì, 19 luglio 2022, 15:21

Nuovo incontro a breve tra il Comune di Lucca e i vertici della Lucchese per fare il punto sugli sviluppi societari: lo annuncia attraverso il suo profilo Facebook l'assessore allo Sport Fabio Barsanti che precisa come l'amministrazione si sia già confrontata più volte con il club da quando si è...

lunedì, 18 luglio 2022, 20:51

Manca ancora l'ufficialità ma pare proprio che la trattativa per il passaggio in biancorosso del forte difensore sia in dirittura di arrivo e le due società stiano limando gli ultimi dettagli. Non è escluso, che prima di mercoledì mattina, quando la squadra partirà per il ritiro di Corfino, l'affare venga...

lunedì, 18 luglio 2022, 15:53

Il numero uno rossonero: "Stiamo ascoltando tutti, ma allo stato odierno, nonostante le voci, non ci sono fatti concreti. Siamo semmai concentrati sulla squadra e posso assicurare che i tifosi resteranno piacevolmente sorpresi dagli arrivi, alcuni dei quali davvero inaspettati"