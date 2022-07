Pardini incontra la Lucchese: a breve un nuovo punto della situazione

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 4 luglio 2022, 15:40

Nel caso che fosse la cordata australiana capitanata da Scali a aggiudicarsi il club (per mercoledì sono attesi sviluppi), sarà un uomo di fiducia, Matteo Alvaro, a scegliere il nuovo allenatore e il nuovo direttori sportivo: per il primo incarico, si fanno l nomi di Amelia e di Modesto

lunedì, 4 luglio 2022, 08:42

Lorenzo Babbi, classe 2000 che lo scorso anno ha collezionato 25 presenze con i rossoneri, passerà all'Olbia in prestito dall'Atalanta. Un altro ex, Daniele Solcia, a Lucca due stagioni fa, è approdato alla Virtus Fracavilla, anche lui in prestito dall'Atalanta

domenica, 3 luglio 2022, 08:53

Il neo sindaco ha fissato per domani, lunedì un incontro con i soci rossoneri per fare il punto della situazione sia sulle trattative in essere e dunque sul futuro del club, sia più in generale una ricognizione sul mondo della Lucchese

sabato, 2 luglio 2022, 07:37

Il tempo per la conclusione positiva (o negativa) della trattativa con l'imprenditore italo-australiano Nick Scali è stata fissato, salvo ulteriori proroghe, a lunedì prossimo: tutte le ipotesi in campo