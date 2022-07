Romero subito in campo a Corfino

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 28 luglio 2022, 13:42

L’attaccante, classe 1992, è un gigante alto 2 metri per 90 kg di peso, il classico bomber forte fisicamente come piace a Maraia in grado di far salire la squadra. In Serie C Romero ha collezionato più di 300 presenze con 67 reti. Voci su altri possibili arrivi

mercoledì, 27 luglio 2022, 20:29

Contro una selezione della Garfagnana, la Lucchese, vittoriosa per 6-0, si è schierata con il 3-5-2 con Coletta in porta, Merletti, Bachini e Benassai in difesa, Alagna, Visconti, Ferro, Tumbarello e Nanni sulla linea mediana, mentre in attacco si sono visti Catania e Warid.

martedì, 26 luglio 2022, 18:52

Presentate ufficialmente le tre maglie per la prossima stagione e il nuovo main sponsor che è la Apige Smart di Livorno, un'azienda che si occupa di ristrutturazioni di edifici pubblici e privati. Nera la seconda casacca, gialla oro la terza

martedì, 26 luglio 2022, 16:30

Il direttore generale fa il punto sul futuro: "Non ci possiamo più permettere di perdere mesi di lavoro come è successo di recente, per il momento la Lucchese è questa per il momento non ci sono situazione che possono far sognare i tifosi con passaggi di proprietà.