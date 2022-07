Porta Elisa News



Russo: "Sono basito, non so darmi una spiegazione logica per quanto è successo"

domenica, 10 luglio 2022, 00:30

Bruno Russo è praticamente senza parole. Il dirigente rossonero si è speso per mesi nelle trattative che doveva portare la Lucchese ad essere rilevata dal gruppo calabro-australiano Scali. Il comunicato di Nicky Scali è giunto come un fulmine a ciel sereno. Mai e poi mai avrebbe immaginato un simile epilogo.

"Sono basito - dichiara Russo - e non so darmi una spiegazione logica per quanto è successo. La trattativa era ben avviata e tutte le loro richieste erano state accolte, ecco perché non riesco a farmene una ragione. Mi dispiace molto, moltissimo perché in questa trattativa ho sempre creduto. Purtroppo le cose non sono andate come tutti ci attendevamo. Inutile a questo punto tornarci sopra, bisogna pensare a guardare avanti. Altre cordate ancora in pista? A questa domanda non è il momento di rispondere. Se c'erano stati segnali che potevano fare immaginare un epilogo simile? No, assolutamente no2.