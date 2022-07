Porta Elisa News



Ufficiale, ecco la punta: è Romero

giovedì, 28 luglio 2022, 13:42

La Lucchese centra un colpo importante nel reparto offensivo: Niccolò Romero, svincolato dal Potenza, ha firmato un contratto biennale e sarà a disposizione sin da subito di Maraia. L’attaccante, che era nelle mire del neopromosso Giugliano, è un gigante alto 2 metri per 90 kg di peso. Insomma, il classico bomber forte fisicamente come piace a Maraia in grado di far salire la squadra. In Serie C Romero ha collezionato più di 300 presenze con 67 reti.

In queste ore si è parlato di un interessamento da parte della Lucchese per Edoardo Tassi, attaccante classe 1998 svincolatosi dalla Fermana e con un passato con le maglie di Viterbese, Ascoli (Serie B), Fano e Reggina. Si è parlato poi anche di Andrea Rizzo Pinna, mediano classe 2000 che lo scorso anno era a Foggia. Il centrocampista ha fatto le giovanili nell’Inter e poi è andato a Palermo e alla Vis Artena in Serie D prima di passare al Foggia in Serie C dove ha collezionato 13 presenze e 2 reti.